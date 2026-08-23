हसीं चेहरे का क़सम से कोई जवाब नहीं

तू ने पाया है जो ऐसा कहीं शबाब नहीं,

हुस्न-ओ-जमाल तुझ सा बेहिसाब नहीं।



रुख़े-रौशन को तेरे जब से देखा है हमने,

हसीं चेहरे का क़सम से कोई जवाब नहीं



तेरी आँखों तो हैं मय के छलकते प्याले,

बादा-ख़ाने में ऐसी उम्दा तो शराब नहीं।



तू वही है जिस को ख़्वाब में सजाया था,

ज़हे-नसीब तू रूबरू है कोई ख़्वाब नहीं।



इनायत है तेरी नज़रों का इंतिख़ाब हूँ मैं,

इस से उम्दा मेरे लिए कोई ख़िताब नहीं।



"शमीम" शरह-ए-जुनूँ मेरी बस इतनी है,

साथ गर तू है तो कोई भी इज़्तिराब नहीं।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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1 hour ago