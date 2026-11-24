ये दुनिया तो लगती है बस्ती हैवानों की।

दुनिया है बाज़ार क़ीमत क्या इंसानों की,

इश्क़ और उल्फ़त बातें हैं अफ़सानों की।



हम जैसे दीवानों का हश्र यही होता है,

फ़ना हुई है हस्ती शम्मा से परवानों की।



दीवारों से बातें करना, नींदें उड़ जाना,

अश्क-फ़िशानी ही है क़िस्मत दीवानों की।



सिक्कों की झंकार सभी को प्यारी है,

हस्ती बिकते देखी है हमने इंसानों की।



इंसानों के लिए दिलों में कोई दर्द नही है,

करते रहे इबादत पत्थर के भगवानों की।



नफ़रत बसी दिलों में, जंग का आलम है,

ये दुनिया तो लगती है बस्ती हैवानों की।



ये बदला माहौल "शमीम" ख़ौफ़नाक है,

हलचल और सदाएं लगती हैं तूफ़ानों की।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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1 hour ago