थोड़ी ज़मीँ और थोड़ा आसमान चाहिए

थोड़ी ज़मीँ और थोड़ा आसमान चाहिए,

ज़िन्दा रहें दिलों में वो इम्कान चाहिए।



कितने ही हुनरमंद इस दुनिया में आते हैं,

पहचाने हुनर को वो क़द्रदान चाहिए।



कुछ नक्श-ए-पा ऐसे बनाने चाहिए हमें,

मंज़िल तलक पहुंचाएं वो निशान चाहिए।



हर रंग और बू के फूल खिल सकें जहां,

ऐसा ही मुझ को मेरा गुलिस्तान चाहिए।



नफ़रत न हो दिलों में जज़्ब-ए-मोहब्बत हो,

अम्नो-अमाँ क़ायम हो वो जहान चाहिए।



ख़ुद के लिए जीते रहे तो क्या जिए "शमीम",

औरों के लिए जीने का अरमान चाहिए।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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57 मिनट पहले