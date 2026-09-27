और यादों में रुख़-ओ-ज़ुल्फ़-ए-सियह-फ़ाम था।

दिल की हरेक धड़कन में बस तेरा ही नाम था

और यादों में रुख़-ओ-ज़ुल्फ़-ए-सियह-फ़ाम था।



दीदार की हसरत लिए गुज़रते थे तेरे कूचे से,

और मेरी नज़र में वो तेरा ही बाला-ए-बाम था।



अहले-जहान में हर लब पर थी हमारी दास्तां,

एक ज़माना वो भी था हमारा चर्च-ए-आम था।



तुझसे जब नज़रें मिलें मदहोश हो जाते थे हम,

बेख़ुद-ओ-बेक़रार हमें करता बादा-ओ-जाम था।



वक्त जब बदला तो फिर हालात भी बदल गए,

अपनी राह-ए-उल्फ़त पर गर्दिश-ए-अय्याम था।



यादों से वाबस्ता हैं वो दिन और वो लम्हे "शमीम" ,

और ये यादें ही उन गुज़रे लम्हों का अंजाम था।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 मिनट पहले