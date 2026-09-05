आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Saty kya hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सत्य क्या है

Dev Kumar

Dev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सत्य क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य क्या है...?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वही सत्य है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जो आँखों से छिपा रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे बड़ा सत्य है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीड़ कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अकेले में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरात्मा स्वीकार करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सत्य कड़वा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी झूठ इतना सुंदर होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लोग उसे ही जीवन मान लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य न राजा का होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न गरीब का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धर्म का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी जाति का—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य बस सत्य होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई पक्ष नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बदल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे बदल जाते हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जो सच में घट चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इतिहास बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा जीवित रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से भी छिप सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने भीतर बैठे उस इंसान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बचेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर रात हमसे पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज तुमने अपने साथ कितना सच बोला?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद सत्य यही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जीवन हमारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जीवन पर अधिकार हमारा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जिसे अपना कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी एक दिन छूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी मिट्टी में मिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जो नाम कमाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी समय की धूल में खो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बचता क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे कर्म।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सच्चाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी के दिल में छोड़ी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी इंसानियत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मैंने जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बस जीना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ को आवाज़ चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को सिर्फ समय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
36 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree