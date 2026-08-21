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राखी का बंधन

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            राखी का बंधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की खुशबू, भादो की बहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया देखो फिर से राखी का त्योहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर टीका, हाथ में है राखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना की आँखों में खुशी है बाकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धागा नहीं, है प्यार का वादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर साथ निभाने का इरादा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर बंधे जब रेशम के तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना कहे भैया, कभी न जाना हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की लड़ाई, वो मीठी तकरार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही थाली में खाना, एक ही प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड्डे-गुड़ियों से लेकर सपनों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भैया तू ही तो है मेरा हक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रूठे तो मैं तुझे मना लूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जो चाहे तो मैं खुद को सजा लूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा का वचन नहीं, ये दिल का नाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश रहे मेरी बहना, यही दुआ है मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी हंसी से रोशन दुनिया है मेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक है ये सांसे, ये बंधन न टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी के ये धागे कभी न छूटे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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