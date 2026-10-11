नवरात्रि आशीर्वाद

नवरात्रि आशीर्वाद

नवरात्रि आई, खुशियाँ लाई,

माँ के चरणों में दुनिया शीश झुकाई।



नौ दिनों तक नौ रूपों का पूजन है,

माँ दुर्गा के आशीष से ही जीवन है।



पहले दिन शैलपुत्री, धैर्य देती,

दूजे दिन ब्रह्मचारिणी, ज्ञान भरती।



तीसरे दिन चंद्रघंटा, शांति लाए,

चौथे कुष्मांडा, सृष्टि सजाए।



पाँचवे दिन स्कंदमाता, ममता बरसाए,

छठे कात्यायनी, शत्रु से बचाए।



सातवें कालरात्रि, हर भय को हर ले,

आठवें महागौरी, मन निर्मल कर दे।



नवमें सिद्धिदात्री, हर सिद्धि दे जाए,

आपके जीवन में खुशहाली छा जाए।

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एक घंटा पहले