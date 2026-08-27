आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mobail ke piche chutata bachapan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मोबाइल के पीछे छूटता बचपन

Dev Kumar

Dev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मोबाइल के पीछे छूटता बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समय था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की हँसी घर में गूंजती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में खेल होते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों से मुलाकात होती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और परिवार के साथ बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटों बातें होती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही बच्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी स्क्रीन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पूरी दुनिया खोज रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल ज्ञान का साधन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जब साधन ही आदत बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते, खेल, पढ़ाई और बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पीछे छूटने लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सामने बैठी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा मोबाइल में व्यस्त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता कुछ कहना चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे की नजर स्क्रीन पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त पास खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बातचीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल के रास्ते हो रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल मोबाइल का नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हम मोबाइल चला रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मोबाइल हमें चला रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को मोबाइल से दूर करना ही समाधान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें मैदान दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे बढ़कर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना साथ दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रील देखने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी जीने के लिए होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 मोबाइल का इस्तेमाल करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपने रिश्तों को ऑफलाइन मत होने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree