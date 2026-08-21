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भूख से लड़ता इंसान

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            भूख से लड़ता इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुबह नहीं देखता, शाम नहीं देखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट की आग में वो आराम नहीं देखता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फटे हैं कपड़े, छाले हैं पाँव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हौसला जिंदा है उसकी आँख में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी के लिए वो रोज़ लड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता है, उठता है, फिर चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया कहती है - किस्मत का मारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो खुद अपनी किस्मत को गढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न छत है पूरी, न बिस्तर है पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दिल में उम्मीद की है आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख ने सिखाया है उसे जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं में भी हंस के पीना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत तरस खा, उसे कमजोर न समझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भूख से लड़ता, सबसे बड़ा योद्धा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने भूख को भी झुका दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो इंसान नहीं, हौसले का पहाड़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आज भूखा है, कल बादशाह होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मेहनत का ही तो राज होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिसने भूख से लड़ना सीख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने इस दुनिया में जीना सीख लिया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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