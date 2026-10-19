मनाती रहूँगी

तू माने न माने मनाती रहूँगी।

जो वादा है मेरा,निभाती रहूँगी।।

तू माने,,,



कभी तो रहम तुझे आयेगा मुझपे,

तेरे नश्तर भी हँस हँस के खाती रहूँगी।

तू माने,,,,



न कहूँगी कि तू बेवफा हो गया है,

तू मजबूर है, ये बताती रहूँगी।

तू माने,,,,



कुछ मेरे हक में करे न करे तू,

मैं तुझ पे दुआयें लुटाती रहूँगी।

तू माने,,,



न शिकवा करूँगी, न इल्जाम दूँगी,

मेरा ही गुनाह है ,सुनाती रहूँगी।

तू माने,,,,



कभी तो कलेजा पिघलेगा तेरा,

मैं अश्कों से पत्थर गलाती रहूँगी।

तू माने,,,,



तू आना न आना, तेरा ईमान जाने,

मै हर रात खुद को सजाती रहूँगी।

तू माने,,,



तुझे छूने भर की, तमन्ना है दिल में,

ख्वाबों में लबों को छुआती रहूँगी।

तू माने,,,,

-देवेन्द्र सिंह चौहान



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले