हिन्दी अपनालें

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                            मैं तेरे संग चलूंगा मैया, पकड़ के तेरा हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो, मत रो, मेरी मात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ तेरा भारत से युग युग का नाता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हाल को देखूं तो मुझे रोना आता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे अपने ही लाल तेरा ,,,छोड़ रहे हैं साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो मेरी मात-- 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भाषाओं की माँ, तू ही महारानी थी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों से जन्मी थी, ऋषियों की वाणी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नहीं तो कल मैया फिर बदलेंगे हालात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो मेरी मात --2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सच्चे भारत की माँ, तू परिभाषा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के जन-जन की, बस तू ही आशा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज उगने ही वाला है ,कटने वाली है रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो मेरी मात--2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ फिर सीने से *हिंदी* को लगाले हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल के जीवन में *हिंदी* अपना ले हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाल के सौतन मां के घर में ,करते क्यों आघात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकड़ लो माँ का हाथ--2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिंदी संग चलेंगे पग पग पकड़ के इसके हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलेंगे हालात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न छोड़ेंगे साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो ऐ मात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो ऐ मात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तेरे संग चलूंगा मैया पकड़ के तेरा हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत रो मत रो ऐ मात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेन्द्र सिंह चौहान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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