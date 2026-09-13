हिन्दी अपनालें

मैं तेरे संग चलूंगा मैया, पकड़ के तेरा हाथ,

मत रो, मत रो, मेरी मात।



माँ तेरा भारत से युग युग का नाता है ,

तेरे हाल को देखूं तो मुझे रोना आता है ,

तेरे अपने ही लाल तेरा ,,,छोड़ रहे हैं साथ

मत रो मत रो मेरी मात-- 2



कभी भाषाओं की माँ, तू ही महारानी थी ,

वेदों से जन्मी थी, ऋषियों की वाणी थी

आज नहीं तो कल मैया फिर बदलेंगे हालात

मत रो मत रो मेरी मात --2



मेरे सच्चे भारत की माँ, तू परिभाषा है

भारत के जन-जन की, बस तू ही आशा है

सूरज उगने ही वाला है ,कटने वाली है रात

मत रो मत रो मेरी मात--2



आओ फिर सीने से *हिंदी* को लगाले हम

पल-पल के जीवन में *हिंदी* अपना ले हम

पाल के सौतन मां के घर में ,करते क्यों आघात

पकड़ लो माँ का हाथ--2



हम हिंदी संग चलेंगे पग पग पकड़ के इसके हाथ

बदलेंगे हालात।

न छोड़ेंगे साथ।

मत रो मत रो ऐ मात,

मत रो मत रो ऐ मात



मैं तेरे संग चलूंगा मैया पकड़ के तेरा हाथ

मत रो मत रो ऐ मात

-देवेन्द्र सिंह चौहान

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एक घंटा पहले