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हाँ हाँ,,,, मैं हिन्दी हूँ

dev chauhan

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                            हाँ हाँ,,,,,, मैं हिन्दी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,,,,, मैं हिन्दी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ऐसा हाल बना डाला,खुद ही खुद शर्मिंदी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भारत की परिभाषा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हृदय की अभिलाषा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती का ध्रुव तारा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै ही जयहिंद का नारा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अनमोल कहानी थी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै भाषाओं की रानी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपने घर में दासी हूँ, घुट घुटकर बस जिंन्दी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,,, ,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै तुलसी की चौपाई में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै वेदों की गहराई में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसखान के स्नेह गीत में मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा की पावन प्रीत में मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै बहन की रेशम डोरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया की मधुरम लोरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की निर्मल धारा हूँ,,क्यों समझ रहे मै गंदी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,,,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों मुझको ठुकराते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौतन का मान बढ़ाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुझको अपनाओ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने से मुझे लगाओ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन जन का मान बनूंगी मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की शान बनूंगी मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रंगार हूँ भारत माता का, मस्तक की सुहानी बिंदी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,,,,,,,,, मै हिन्दी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,,,,, , मै हिन्दी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ हाँ,, , मै हिन्दी हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेन्द्र चौहान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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