दिल आ गया है

उस मासूमियत पे दिल आ गया है ।

वो अंदाजे मुस्कां मुझे भा गया है ।।



आंखों में उसकी समुन्दर है मय का ,

मैं मयकश नहीं पर नशा छा गया है ।



उसकी सूरत नहीं सीरत पे फिदा हूंँ ,

वो मुझे देख जबसे शरमा गया है ।



न जाने कब अपनी शब ए ईद होगी ,

जमानों से शिकवा यूं ही आ गया है ।



मिलूँ भी तो कैसे, भुलाऊं भी कैसे,

वो ख्वाबों में मुझको तड़पा गया है ।



न था कोई तूफां, न थी कोई हलचल ,

मार कंकर वो दरिया को मचला गया है ।



मुझे रातें भूलीं ,मैं रातों को भूला ,

वो कानों में चूड़ियां जो खनका गया है ।



उस मासूमियत पे दिल आ गया है ।

वो अंदाजे मुस्कां, मुझे भा गया है।।

-देवेन्द्र सिंह चौहान

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एक घंटा पहले