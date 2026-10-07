मेरे ख्वाब

खूबसूरत वादियां ये मौसम के नज़ारे

तुम आ गई यहां , मेरे ख्वाबों के सहारे।।





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59 मिनट पहले