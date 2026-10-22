मन का परिंदा

मन का परिंदा

आज निर्भीक है

इस जमाने से



बंदिशों की बेड़ियों को

बड़ी मुश्किल से काटा है



शब्द चुभते नहीं

अब मुझे तन्हाई में।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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3 घंटे पहले