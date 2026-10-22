रिहाई की कोई ख्वाहिश ही ना बची अब

रिहाई की कोई ख्वाहिश ही ना बची अब

जब से तेरी ज़ुल्फ़ों की छांव में पनाह ले ली।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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3 घंटे पहले