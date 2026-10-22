आज मिलूँगी मैं

जब बेला चंपा महकेंगी

और साज श्रृंगार करूंगी मैं



मन में उल्लास मिलन का है

साजन से आज मिलूँगी मैं।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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3 घंटे पहले