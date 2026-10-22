आज का निर्माण

आज का निर्माण

कल के लिए

आज का मौन

कल का संवाद,



आज की प्रतीक्षा

कल का मिलाप

आज की परीक्षा

कल का परिणाम,



बेहतर कल के लिए

आज का निर्माण ।।

-दीप्ति त्रिपाठी



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3 घंटे पहले