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मौन भी बोलता है

Deepak Sharma

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                            *मौन भी बोलता है*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहने से समझ आती हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटने से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश होने से समझ आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल का जवाब रखते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इल्ज़ाम पर सफ़ाई देते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को बचाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को थोड़ा-थोड़ा खो देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने बड़े सलीके से कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“दीप, हर बात समझाना ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोगों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ अपनी कहानी पर यक़ीन होता है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने ख़ामोशी को चुन लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न इसलिए कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को कुछ नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि इसलिए कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग सुनते नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी की बेरुख़ी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की बेवफ़ाई पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो क़दर करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए दिल खुला है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सिर्फ़ इस्तेमाल करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए दरवाज़ा ख़ामोश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जाना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जवाब ज़ुबान से दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वक़्त जवाब देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी हमारी ख़ामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब कह जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लफ़्ज़ कह नहीं पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इतना याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन को अहंकार मत समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे गहरी आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सुनाई नहीं देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़ामोशी तुम्हें समझ आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे मेरी हार मत समझना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मैंने बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहस से बचा लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सार्वजनिक मांग पर —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन के कुछ अनकहे अहसास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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