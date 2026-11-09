ये लोग ही दुनिया में इंसानियत की पहचान हैं

कुछ लोग रोशनी बाँटते हैं...

अँधेरे में भी साथ देते हैं,

खुद जलकर दूसरों के लिए

उजाले की राह चुनते हैं।

ये लोग ही दुनिया में इंसानियत की पहचान हैं,

ये ही हैं सच्चे दिलवाले,

जो हर दिल में मोहब्बत जगाते हैं।

आइए, हम भी उनके जैसे बनें...

नफ़रत नहीं, प्रेम फैलाएँ,

तन्हाई नहीं, उम्मीद जगाएँ,

और हर किसी की ज़िंदगी में

खुशियों के दीप जलाएँ।

यही है सच्ची दिवाली...

यही है सच्ची दिव्यता...!

-दीपक शर्मा 'दीप'



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7 मिनट पहले