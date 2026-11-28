तुम पास नहीं हो तो इस दिल को, हर लम्हा नवंबर लगता है...

एक तो इलाका पहाड़ी,

उस पर नवंबर की सर्दी,

इतना भी नहीं सताती,

जितना तुम्हारी याद सताती है...

सुबह की धुंध, शाम की तन्हाई,

हर ओर तेरी याद है छाई,

सूरज भी जल्दी ढल जाता है,

रात भी लंबी हो जाती है,

मौसम की ठंड कहाँ इतनी,

जितनी तेरी कमी सताती है...

इन ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर,

जब बर्फ़ की चादर छाती है,

हर डाली ख़ामोश हो जाती,

हर राह ठिठुर-सी जाती है,

फिर भी इस ठिठुरते मौसम में,

तेरी याद आग लगाती है...

अंगीठी की गर्माहट भी अब,

दिल को सुकून न दे पाती है,

चाय की हर एक चुस्की भी,

तेरी कमी का एहसास कराती है,

बाहर की सर्दी सह लेता हूँ,

भीतर की तपिश सताती है...

कभी खिड़की से झाँकूँ बाहर,

कभी चाँद को निहारता हूँ,

तारों से बातें करते-करते,

तेरा ही ज़िक्र उभारता हूँ,

ये दूरी कितनी लंबी है,

हर रात यही समझाती है...

कभी तो ख़त्म होगा ये इंतज़ार,

कभी तो मिलन की शाम आएगी,

ये बर्फ़ पिघलेगी पहाड़ों से,

फिर बहार लौटकर आएगी,

बस उस दिन का इंतज़ार है,

जब तू सामने नज़र आएगी...

अब लौट भी आओ कि यहाँ,

हर मौसम अधूरा लगता है,

तुम पास नहीं हो तो इस दिल को,

हर लम्हा नवंबर लगता है...

- दीपक कुमार 'दीप'

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51 मिनट पहले