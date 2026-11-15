तुमसे गुंजाइश है कि एक बार तुम्हें देखना है और पूछ्ना है कि कौन हो तुम.......

''मुझे मेरे जीवन कि कठिनाईयों से निकालने वाले कौन हो तुम,

मेरे जीवन रुपी खाली पन्ना को भरने वाले कौन हो तुम।



जब जब मैं दुखी हुआ तब तब मुझे खुशी देने वाले

जब मैं अकेला होता तो मेरे साथ चलने वाले कौन हो तुम,

बता भी दो कौन हो तुम......



रात को मेरे सपने में आकर

जो मैं भुल गया हूं उसको याद दिलाने वाले कौन हो तुम,

मिलना है तुमसे बातें करना है तुमसे और पूछ्ना है तुमसे कि कौन हो तुम...



मुझे यहां कोई जानता नहीं है दूर से आया हूं अपना कोई मानता नहीं है

इस बेगाने शहर में मुझे जानने वाले

लाखों कि भीड़ में सिर्फ मुझे अपना मानने वाले कौन हो तुम.....



सोते हुए अरमान को जगाने वाले

रोते हुए को हंसाने वाले कौन हो तुम

मैं जीवन में अकेला था मगर मेरे साथ चलने वाले कौन हो तुम.....

तुमसे गुंजाइश है कि एक बार तुम्हें देखना है और पूछ्ना है कि कौन हो तुम.......

-दीपक कुमार..

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एक घंटा पहले