“भाषा का नाता “

मैं पंजाबी की ज़ाया,

बन बैठी हिन्दी की काया ।

मुझ पर यूँ प्रश्न उठाते हो?

हो कर पंजाबी की,हिंदी में बतलाते हो?

पहला अक्षर बोला गर पंजाबी में,

तो दूजा मैंने सीखा है हिंदी में ।

एक मेरे बचपन की भाषा है,

दूजी मेरे सपनों की अभिलाषा है ।

दोनों के बंधन में बँधी इस क़दर मैं,

अटूट इन दोनों से मेरा नाता है ।

लिखती हूँ गर हिंदी में,

तो मेरा सुर पंजाबी में गाता है ।

कोई तर्क नहीं बनता टकराव का इनमें,

मेरा मन दोनों के साथ समय बिताता है ।

मुझमें दोनों का है रंग समाया,

दोनों को मैंने है खुद में पाया ।

एक गर मेरी भूख मिटाती है,

दूजी मेरी प्यास बुझाती है ।

है बेहद लगाव मुझे पंजाबी से,

पर हिंदी भी मुझे ख़ूब लुभाती है ।

झुठला नहीं सकती कि दोनों मुझमें एक हैं,

अगर न समझो इस बात को,

“दविंदर” फिर भाषाएँ अनेक हैं ।

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एक घंटा पहले