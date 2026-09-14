आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bhasha ka nata
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

“भाषा का नाता “

Davinder Kaur

Davinder Kaur

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं पंजाबी की ज़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन बैठी हिन्दी की काया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर यूँ प्रश्न उठाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो कर पंजाबी की,हिंदी में बतलाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला अक्षर बोला गर पंजाबी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूजा मैंने सीखा है हिंदी में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मेरे बचपन की भाषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी मेरे सपनों की अभिलाषा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के बंधन में बँधी इस क़दर मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटूट इन दोनों से मेरा नाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती हूँ गर हिंदी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरा सुर पंजाबी में गाता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तर्क नहीं बनता टकराव का इनमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मन दोनों के साथ समय बिताता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें दोनों का है रंग समाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों को मैंने है खुद में पाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गर मेरी भूख मिटाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी मेरी प्यास बुझाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है बेहद लगाव मुझे पंजाबी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हिंदी भी मुझे ख़ूब लुभाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुठला नहीं सकती कि दोनों मुझमें एक हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर न समझो इस बात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“दविंदर” फिर भाषाएँ अनेक हैं ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree