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यादों की तस्वीर

डा बृजेश

डा बृजेश

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                            यादों की तस्वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तस्वीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में ठहरी हुई एक शाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते हुए उन खूबसूरत पलों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी बाकी एक एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
24 साल की वक्त की राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने मौसम गुजर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने चेहरे यादों में बस गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपने हमसे बिछड़ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल फिर उसी दौर में लौट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न कोई चिंता थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दूरी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनापन था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रिश्तों की गर्माहट थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनकी खुशबू दिल में रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कितना भी बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची यादें हमेशा वही रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब 2002 की डायट की यह पुरानी तस्वीर सामने आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखों में नमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेहरे पर मुस्कान आ गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा जैसे बीता हुआ कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर गले लग गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर पुरानी हो सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे बदल सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त गुजर सकता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मुस्कुराहटें और कुछ यादें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के आखिरी पड़ाव तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“महादेव” के दिल में जिंदा रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बृजेश महादेव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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