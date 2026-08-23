यादों की तस्वीर

यादों की तस्वीर

है

ये तस्वीर नहीं,

दिल में ठहरी हुई एक शाम है,

बीते हुए उन खूबसूरत पलों का

आज भी बाकी एक एहसास है।

24 साल की वक्त की राहों में

न जाने कितने मौसम गुजर गए,

कितने चेहरे यादों में बस गए,

कितने अपने हमसे बिछड़ गए।

मगर इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर

दिल फिर उसी दौर में लौट जाता है,

जहाँ न कोई चिंता थी,

न कोई दूरी थी—

बस अपनापन था

और रिश्तों की गर्माहट थी।

कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं,

मगर उनकी खुशबू दिल में रहती है,

समय कितना भी बदल जाए,

सच्ची यादें हमेशा वही रहती हैं।

आज जब 2002 की डायट की यह पुरानी तस्वीर सामने आई,

तो आँखों में नमी

और चेहरे पर मुस्कान आ गई,

लगा जैसे बीता हुआ कल

चुपके से लौटकर

फिर गले लग गया।

तस्वीर पुरानी हो सकती है,

चेहरे बदल सकते हैं,

वक्त गुजर सकता है…

मगर कुछ रिश्ते,

कुछ मुस्कुराहटें और कुछ यादें

उम्र के आखिरी पड़ाव तक

“महादेव” के दिल में जिंदा रहती हैं।

-बृजेश महादेव



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एक घंटा पहले