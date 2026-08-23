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बचपन या पचपन

डा बृजेश

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                            बचपन या पचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की गिनती में आज पचपन का पड़ाव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल में अब भी बचपन का वही ठहराव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर वक्त की कुछ लकीरें जरूर आई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आँखों में आज भी वही शरारतें समाई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिट्टी में खेलना, कभी बारिश में भीगना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बात के हँसना और रूठकर फिर से मिलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न चिंता कल की थी, न फिक्र किसी आने वाले कल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-सी खुशियों में दुनिया थी अपनी पल की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचपन ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे अपना कहना है, किसे वक्त ने दूर कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मौसम आए और चुपचाप गुजर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपने मिले, कितने यादों में उतर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जब बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो खुद को उसी पुराने आँगन में पाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कहता है—उम्र को बस उम्र मत मान लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के बच्चे को कभी मत जाने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचपन की देह में बचपन आज भी जिंदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत परिंदा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र चाहे जितनी हो, "महादेव" मुस्कुराते रहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन को दिल में रखिए और पचपन को हँसकर जीते रहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- बृजेश महादेव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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