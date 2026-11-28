रिश्ते निभाते हुए हमने ये जाना है

रिश्ते निभाते हुए हमने ये जाना है ,

की जरूरी नहीं हर रिश्ता निभाया जाय ।

रिश्ता वो निभाना चाहिए ,

जिसे हम संभाल सके।

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52 मिनट पहले