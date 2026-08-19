हर मुश्किल का हल होता है आओ मिलकर बात करेंगे,
आज नहीं तो कल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
रिश्ता एक बनाया है तो उसे निभाना भी तो सीखो,
रिश्ता गंगाजल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
सोच ग़लत हो तो उसके भी ग़लत नतीजे ही आते हैं,
ऐसे कौन सफल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
बाहर-बाहर मीठी बातें अंदर-अंदर कड़वापन,
ये तो साहब छल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
नफ़रत के दिन, साल, महीने केवल बेचैनी देते हैं,
प्यार सुकूँ का पल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
अपने आप गले में माला कौन पहनता है बोलो ना,
वो तो इक पागल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी इधर वो कभी उधर,
बादल तो बादल होता है आओ मिलकर बात करेंगे।
-डॉ. चेतन आनंद
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29 मिनट पहले
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