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Chandra Makanday

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                            "सुनते नहीं "
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते नहीं जमाने में बिन सुने चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िन्दगी के जज्बात कुछ कहे चले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये माना कि बड़े मगरूर हो गये आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरहमी से सपने वो हमारे कुचल जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकद्दर में क्या लिखा है शायद नहीं जानते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते नहीं बस वो अपनी बात कहे जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा नाम रोशन किया है तुमने इस शहर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते नहीं कितने लोग बरबस खिंचे आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह से शाम हो गई राह तकते हुए तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते नहीं मिलने की लोग दुआ मनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों का दौर चल रहा यूं तो आजकल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िन्दगी के ख्वाब आकर मचल जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरहमी से क़त्ल कर दिया उम्मीदों का मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपने किसी ओर का ख्वाब सजाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरुर बढ़ने लगा है लोगों का ज़िन्दगी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदादिली बिना सुने ही लोग भूल जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते नहीं ज़िन्दगी में अपनी भी बात लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी धुन में मस्त अक्सर भूल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िन्दगी आवाज देती मगर सुनते ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजर जाता है कारवां हम बदलते ही नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-चन्द्र शेखर मार्कंडेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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