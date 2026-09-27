आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   मेहनत आपकी रंग कोई और ले गया
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेहनत आपकी रंग कोई और ले गया

Chandra Makanday

Chandra Makanday

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "मेहनत आपकी रंग कोई ओर ले गया "
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करके कोई पछताता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा कोई चुपके से ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल सजाई किसने मेहनत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुफ्त कोई ओर उठा ले जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया के है अजब खेल निराले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मेहनत करके भी पछताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुघड़ सलोना चतुर सुजान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों की मेहनत का फल खाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में सब कुछ सीखा हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर न सीखी ऐसी होशियारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम से कदम मिलाकर चलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में सीखी हमने बस खुद्दारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल कपट और मतलब परस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया का दस्तूर पुराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करता कोई इस दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को हाथ मलते रह जाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाये गोरी का यार बलम तरसे यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे सपना हमें दुनिया में सजाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल कपट और मक्कारी से बचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे अपनी मेहनत का फल पाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो जरा तुम ही बताओ अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का फल कोई ओर उड़ा ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वाला भूखा मरे दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़िल का लुत्फ कोई ओर ले जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्रव्यूह रचता है चालाक यहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमन्यु बलि अक्सर चढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन के वाण भी निष्फल हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गददारी का आलम बढता जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम विश्वास सौहार्दपूर्ण वातावरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत इर्ष्या द्वेष वैर में बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझना मेहनत का फल फीका होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुस्त चालाक मककार सफल हो जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की बगिया सूनी-सूनी सी होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके फल चुरा कोई ओर ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वाला हाथ मलता रह जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल का मीठा स्वाद कोई और ले जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-चन्द्र शेखर मार्कंडेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree