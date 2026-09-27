बेटियों को आगे बढ़ने दो

बेटियों को आगे बढ़ने दो



कोमल मन में अरे इंसानों कुछ तो रंग भरने दो ।

पढ़ा लिखा कर बेटियों को तुम आगे बढ़ने दो ।।



जैसा प्यार करते बेटों से कुछ उनसे भी करने दो ।

बेटियां हैं फूल उपवन का उनको भी तुम खिलने दो ।।



होते अत्याचार देख बेटियों पर तो आसमान भी रोता है ।

घर स्वर्ग से सुन्दर बन जाता जहां बेटियों का सम्मान होता है।



बेटे कुल का दीपक तो बेटियां कुल का उजाला कहलाती है ।

बेटा एक कुल पोषित करता तो बेटियां दो कुल तरा जाती हैं ।



इक डाली पर दो फूल अब तो तुम उनको खिलने दो ।

पढ़ा लिखा कर बेटियों को अब तो तुम आगे बढ़ने दो ।



सभ्यता और संस्कृति की रक्षा वहन उनको करने दो ।

अनन्त आकाश की ऊंचाई में उनको अब उड़ने दो ।।



जब घर में बेटी जन्में खुशियों का उत्सव मनने दो ।

उम्मीदों के आसमान की ऊंचाई अब तो नापने दो ।।



मत करो निराश उन्हें उम्मीदों के फूल अब खिलने दो ।

नहीं बेटियां बोझ किसी पर उनको नदियां अब बनने दो ।।



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एक घंटा पहले