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बेटियों को आगे बढ़ने दो

Chandra Makanday

Chandra Makanday

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                            बेटियों को आगे बढ़ने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल मन में अरे इंसानों कुछ तो रंग भरने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा लिखा कर बेटियों को तुम आगे बढ़ने दो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा प्यार करते बेटों से कुछ उनसे भी करने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियां हैं फूल उपवन का उनको भी तुम खिलने दो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते अत्याचार देख बेटियों पर तो आसमान भी रोता है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर स्वर्ग से सुन्दर बन जाता जहां बेटियों का सम्मान होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे कुल का दीपक तो बेटियां कुल का उजाला कहलाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा एक कुल पोषित करता तो बेटियां दो कुल तरा जाती हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक डाली पर दो फूल अब तो तुम उनको खिलने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा लिखा कर बेटियों को अब तो तुम आगे बढ़ने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता और संस्कृति की रक्षा वहन उनको करने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनन्त आकाश की ऊंचाई में उनको अब उड़ने दो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर में बेटी जन्में खुशियों का उत्सव मनने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों के आसमान की ऊंचाई अब तो नापने दो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत करो निराश उन्हें उम्मीदों के फूल अब खिलने दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बेटियां बोझ किसी पर उनको नदियां अब बनने दो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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