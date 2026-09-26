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हमेशा शोर से शुरू नहीं होते।

chandan kharwar

chandan kharwar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सबसे ख़तरनाक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हाथ में हथियार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हथियार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर को घायल कर सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन विचारों पर पहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी पीढ़ियों को घायल कर सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ऊँची आवाज़ में धमकी देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे तो डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुस्कुराकर कहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सवाल मत पूछो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल करना छोड़ देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें तुम्हारे ही डर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरी बात मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सब मानते हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सत्य की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुमत रख दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंपरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विवेक की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें सोचने की आज़ादी देकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सोच की सीमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले ही तय कर दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हें किताब देगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन बताएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा पन्ना पढ़ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हें प्रश्न देगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उत्तर पहले से लिख देगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हें स्वतंत्र कहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ध्यान रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम वही सोचो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे स्वीकार हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें चुप कराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी उससे भी ख़तरनाक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें ऐसा बना देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहना पसंद करने लगो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई आदेश नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पहरा नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दीवार नहीं चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर तुम्हारे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर बना चुका होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही वह जगह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसान हारता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह अन्याय देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझे क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गलत बात सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब ऐसे ही करते हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सच जानते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चुप रहना बेहतर है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किसी दूसरे की आज़ादी छिनती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह सोचता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कम-से-कम मेरी तो बची है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अत्याचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा अत्याचारी अकेले नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आसपास खड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ारों चुप्पियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ताक़त बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सबसे ख़तरनाक व्यक्ति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचानना चाहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जो गलती करने से नहीं डरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सही होने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल करने से डरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे भी बड़ा ख़तरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह समाज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रश्न करने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्मन कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रश्न से डरने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सच बोलने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग यह नहीं सोचते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या यह सच है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सोचते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“किसे बुरा लगेगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य अकेला पड़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवस्था बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मैं डरना नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस व्यक्ति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझसे असहमत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उससे भी नहीं डरना चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे विचारों को चुनौती देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि असहमति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार की दुश्मन नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार की परीक्षा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे डर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं अपने ही विचारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल करना बंद कर दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बुद्धि से बड़ी हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मेरा अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सत्य से बड़ा हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं यह मान लूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं गलत हो ही नहीं सकता।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहुत कुछ जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ख़तरनाक वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो थोड़ा जानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझता है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सब पता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान से भर सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के दरवाज़े ही बंद कर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मुझे पूछो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सबसे ख़तरनाक कौन है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं किसी चेहरे का नाम नहीं लूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बस इतना कहूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें प्रश्न करने से रोक दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें गलत मानने न दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारी बुद्धि को अपने साथ बहा ले जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चुप्पी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अन्याय को सामान्य बना दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानबूझकर उसे अनसुना कर दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दुनिया के बड़े विनाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा शोर से शुरू नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे एक छोटी-सी चुप्पी से शुरू होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी पीढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलना भूल जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

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