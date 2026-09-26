हमेशा शोर से शुरू नहीं होते।

सबसे ख़तरनाक

वह नहीं

जिसके हाथ में हथियार है।



क्योंकि हथियार

शरीर को घायल कर सकता है

लेकिन विचारों पर पहरा

पूरी पीढ़ियों को घायल कर सकता है।



सबसे ख़तरनाक

वह भी नहीं

जो ऊँची आवाज़ में धमकी देता है।



उससे तो डर

दिखाई देता है।



सबसे ख़तरनाक वह है

जो मुस्कुराकर कहता है



“सवाल मत पूछो।”



और लोग

धीरे-धीरे

सवाल करना छोड़ देते हैं।



सबसे ख़तरनाक वह है

जो तुम्हें तुम्हारे ही डर से

तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर दे।



जो कहे

“मेरी बात मानो,

क्योंकि सब मानते हैं।”

जो सत्य की जगह

बहुमत रख दे,



तर्क की जगह

परंपरा,

और विवेक की जगह

भय।



सबसे ख़तरनाक वह है

जो तुम्हें सोचने की आज़ादी देकर भी

तुम्हारी सोच की सीमा

पहले ही तय कर दे।



वह तुम्हें किताब देगा,

लेकिन बताएगा

कौन-सा पन्ना पढ़ना है।



वह तुम्हें प्रश्न देगा,

लेकिन उत्तर पहले से लिख देगा।



वह तुम्हें स्वतंत्र कहेगा



बस इतना ध्यान रहे

कि तुम वही सोचो

जो उसे स्वीकार हो।



सबसे ख़तरनाक वह नहीं

जो तुम्हें चुप कराता है।



कभी-कभी उससे भी ख़तरनाक

वह होता है

जो तुम्हें ऐसा बना देता है

कि तुम स्वयं

चुप रहना पसंद करने लगो।



फिर कोई आदेश नहीं चाहिए।

कोई पहरा नहीं चाहिए।

कोई दीवार नहीं चाहिए।



डर तुम्हारे भीतर

अपना घर बना चुका होता है।



और शायद

यही वह जगह है

जहाँ इंसान हारता है



जब वह अन्याय देखकर

कहता है,



“मुझे क्या?”

जब गलत बात सुनकर

कहता है,



“सब ऐसे ही करते हैं।”

जब सच जानते हुए

कहता है,



“चुप रहना बेहतर है।”

जब किसी दूसरे की आज़ादी छिनती है

और वह सोचता है



“कम-से-कम मेरी तो बची है।”

क्योंकि अत्याचार

हमेशा अत्याचारी अकेले नहीं करता।



कभी-कभी

उसके आसपास खड़ी

हज़ारों चुप्पियाँ

उसकी ताक़त बन जाती हैं।



इसीलिए

मैं सबसे ख़तरनाक व्यक्ति को

पहचानना चाहता हूँ



वह जो गलती करने से नहीं डरता,

बल्कि

गलत होकर भी

अपने सही होने पर

सवाल करने से डरता है।



और शायद

उससे भी बड़ा ख़तरा

वह समाज है

जहाँ प्रश्न करने वाला

दुश्मन कहलाए,



और प्रश्न से डरने वाला

समझदार।

जहाँ सच बोलने से पहले

लोग यह नहीं सोचते—



“क्या यह सच है?”

वे सोचते हैं

“किसे बुरा लगेगा?”



फिर धीरे-धीरे

सत्य अकेला पड़ जाता है।



झूठ

व्यवस्था बन जाता है।

और भय

संस्कृति।



इसलिए मैं डरना नहीं चाहता

उस व्यक्ति से

जो मुझसे असहमत है।

मैं उससे भी नहीं डरना चाहता

जो मेरे विचारों को चुनौती देता है।



क्योंकि असहमति

विचार की दुश्मन नहीं

विचार की परीक्षा है।



मुझे डर है

उस दिन से

जब मैं अपने ही विचारों पर

सवाल करना बंद कर दूँ।



जब मेरी पहचान

मेरी बुद्धि से बड़ी हो जाए।

जब मेरा अहंकार

मेरे सत्य से बड़ा हो जाए।



जब मैं यह मान लूँ

“मैं गलत हो ही नहीं सकता।”

शायद

सबसे ख़तरनाक इंसान

वह नहीं

जो बहुत कुछ जानता है।



सबसे ख़तरनाक वह है

जो थोड़ा जानकर

समझता है कि

उसे सब पता है।



क्योंकि अज्ञान

ज्ञान से भर सकता है,

लेकिन

अहंकार

ज्ञान के दरवाज़े ही बंद कर देता है।



इसलिए

अगर मुझे पूछो

“सबसे ख़तरनाक कौन है?”



तो मैं किसी चेहरे का नाम नहीं लूँगा।

मैं बस इतना कहूँगा



वह डर,

जो तुम्हें प्रश्न करने से रोक दे।

वह अहंकार,

जो तुम्हें गलत मानने न दे।



वह भीड़,

जो तुम्हारी बुद्धि को अपने साथ बहा ले जाए।

वह चुप्पी,

जो अन्याय को सामान्य बना दे।

और वह मनुष्य



जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है,

फिर भी

जानबूझकर उसे अनसुना कर दे।

क्योंकि दुनिया के बड़े विनाश

हमेशा शोर से शुरू नहीं होते।



कभी-कभी

वे एक छोटी-सी चुप्पी से शुरू होते हैं

और फिर

एक पूरी पीढ़ी

बोलना भूल जाती है।

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59 मिनट पहले