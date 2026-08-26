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मेरा अहंकार कभी चिल्लाया नहीं

chandan kharwar

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरा अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अहंकार कभी चिल्लाया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस धीरे से कहता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले तुम क्यों बोलोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बात सुनता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दो दिलों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी की दीवारें बनाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन दीवारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान कहता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सिखाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझाना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला कदम मत बढ़ाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे दिल भीतर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही बार पुकारता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कहता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुमने कुछ गलत नहीं किया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद सच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कुछ गलत नहीं किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसने कभी नहीं पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सही होने की कीमत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने क्या खो दिया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बहस गिनता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चोट याद रखता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनकहा शब्द संभालता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उन पलों को नहीं गिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें बचाया जा सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने अभिमान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना अनमोल समझता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जिस इंसान से प्रेम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्मृति बनते देखता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अजीब है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एक बहस हारने से डरता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी डर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक इंसान हार गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माफ़ करना कहने से डरता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ये दो शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे छोटा कर देंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर “माफ़ करना”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का अर्थ यह नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि “गलती मेरी थी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी इसका अर्थ होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे सही होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अहंकार मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना तानकर खड़ा होना सिखाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसने कभी नहीं सिखाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी अपने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना चोट पहुँचाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे थामा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मुझे समझाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पहले बोलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कमजोर होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, तब समझ पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सबसे साहसी दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सबसे पहले बोलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने क्रोध पढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति पढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा पढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख के कारण पढ़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों में समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्शन में समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान में समझा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सबसे बड़ा पाठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अपनी ज़िंदगी ने लिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान तुम्हें नहीं बचा सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर तुम्हारा अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकना नहीं जानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं अपने अहंकार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत नहीं करता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वह मेरा कवच था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्वीकार से बचाने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोरी छुपाने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटने से रोकने वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन कब वह कवच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पिंजरा बन गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पता ही नहीं चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं उसी पिंजरे में खड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में वे सारे शब्द लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी कहे ही नहीं गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी नहीं जानता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक माफ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कहानी बदल सकती थी या नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश, एक बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने अहंकार की जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम को चुन लिया होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान इसलिए नहीं छूटता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रेम कम था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान इसलिए छूट जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दो दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के पहले झुकने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतज़ार करते रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे बड़ी लड़ाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पछतावे से भी नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर की उस आवाज़ से है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज भी पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहले मैं ही क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे सही होने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अधिक कीमती होते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कदम झुक जाने से बचते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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