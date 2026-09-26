आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Let her choose her faith by chandan kharwar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

उसे धर्म नहीं, अपना विवेक चुनने दो

chandan kharwar

chandan kharwar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            उसे धर्म नहीं, अपना विवेक चुनने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे यह मत कहो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम स्त्री हो, इसलिए मानो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे पूछो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम मनुष्य हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम स्वयं क्या मानती हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋग्वेद की ऋषिकाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्रों में अपनी आवाज़ छोड़ गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गार्गी ने दर्शन के प्रश्न उठाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैत्रेयी ने धन से ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान को चुना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर स्त्री की बुद्धि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अधिकार से पहरा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता के शब्दों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष का द्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री के लिए बंद नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी परमगति की अधिकारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ुरआन ने भी कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरासत में स्त्री का हिस्सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“विरासत” की वस्तु बनाना उचित नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाइबल कहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर और नारी, दोनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की छवि में बनाए गए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पौलुस लिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“न पुरुष, न स्त्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसीह में सब एक हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध की परंपरा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थेरीगाथा की स्त्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जागृति स्वयं लिखती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मुक्ति किसी पुरुष की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुमति पर निर्भर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गुरु नानक पूछते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्त्री से जन्म लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य, राजा और पीढ़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर उसे बुरा क्यों कहें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं सोचता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर धर्म सच है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो प्रश्नों से उसे डर क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर ईश्वर सत्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक स्त्री की स्वतंत्र बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए ख़तरा क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर किसी विश्वास को बचाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री की आवाज़ दबानी पड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बच क्या रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म, या सत्ता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्त्री से यह नहीं कहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“धर्म छोड़ दो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उससे बस इतना कहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म चुनना हो तो चुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न चुनना हो तो मत चुनो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रार्थना करनी हो तो करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न करना हो तो करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी धर्म का प्रमाण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ईश्वर का प्रमाण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री का विवेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी शास्त्र से छोटा नहीं होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मंदिर जाने की आज़ादी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्जिद जाने की आज़ादी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरजाघर जाने की आज़ादी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुद्वारे जाने की आज़ादी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उतनी ही आज़ादी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने की भी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सशक्त स्त्री वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैंने एक धर्म से निकालकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे धर्म में पहुँचा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सशक्त स्त्री वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने जीवन के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद खड़ी होकर कह सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मेरा शरीर मेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बुद्धि मेरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अंतरात्मा मेरी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे विश्वास का निर्णय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं करूँगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही असली मुक्ति है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को नकारना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न मानने की स्वतंत्रता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समान रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री को अपने विश्वास के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की अनुमति नहीं चाहिए होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन धर्म छोटा नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य बड़ा हो जाएगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
58 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree