बेपर्दा-पुरानी डायरी से

आज वो महफिल में बेपर्दा होके आ गया।

कि चिराग महफिल मे वो संग लेके आ गया।।



बड़ी बड़ी आँखों में वो काजल लगा के आया।

कि कत्ल का सामान वो साथ लेके आ गया।।



क्यों आये तेरे मयखाने तक अब हम साकी।

नशा तो हम तक खुद ब खुद चलके आ गया।।



इक ख़ामोशी सी थी इस भरी महफिल मे मगर।

जाने कहां से ये धड़कनो का शोर उड़के आ गया।।



मिट जाएगी आज आँखों की प्यास भी शायद।

देखो समन्दर आज खुद पास बहके आ गया।।



नयी उमंगों से रोशन होने लगी है ये जिंदगी भी।

और साथ महफिल मे वो नये रंग सजाके आ गया।।



यू न बसायो उसे तुम हसीं ख़यालों मे गुमनाम।

मौसम वो तन्हाई का साथ अपने लेके आ गया।।

-बृज मोहन सिंह बिष्ट

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एक घंटा पहले