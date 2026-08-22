उत्तर प्रदेश, हमारी शान!!

उत्तर प्रदेश, हमारी शान



गंगा की धारा, यमुना का किनारा,

माटी में बसा इतिहास हमारा,

हर दिल में गूँजे एक ही गान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



अयोध्या में राम की मर्यादा,

काशी में महादेव का आशीष,

मथुरा में कान्हा की मुस्कान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



लखनऊ की बात दिलों पर राज़

कानपुर की मेहनत, कर्म की उड़ान,

हर शहर में दिखता, अपना हिंदुस्तान

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



झाँसी की रानी का अद्भुत बलिदान,

क्रांति की ज्वाला, वीरों का मान,

शौर्य की गाथा, साहस की पहचान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



किसान के हाथों में मेहनत की ताकत,

जवान के सीने में देश की हिफाज़त,

युवा की आँखों में ऊँची उड़ान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



कबीर की वाणी, तुलसी का ज्ञान,

प्रेमचंद की कलम, साहित्य का मान,

संस्कृति से रोशन हर एक जहान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



गाँवों की मिट्टी, शहरों की रफ़्तार,

नई सोच, नया जोश, नया संसार,

विकास की राह पर अपनी सरकार

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



प्रदेश में अपने है योगी की धाक,

ये हमारी जड़ें, हमारी पहचान,

भारत माँ के मुकुट का गौरव महान—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



माटी से उठे हैं, माटी से जुड़े हैं,

मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़े हैं,

हर चुनौती को देंगे नया आयाम—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



आओ मिलकर इसका मान बढ़ाएँ,

नई ऊँचाइयों तक इसे ले जाएँ,

दुनिया में गूँजे प्रदेश का नाम—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!



गर्व से कहो, पूरे सम्मान से—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!

दिल से कहो, पूरे अभिमान से—

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!

भारत माँ की जय, है हमारा मान

उत्तर प्रदेश, हमारी शान!

-बृजेश उपाध्याय लक्ष्य

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एक घंटा पहले