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उत्तर प्रदेश, हमारी शान!!

Brajesh Upadhyay

Brajesh Upadhyay

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                            उत्तर प्रदेश, हमारी शान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की धारा, यमुना का किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी में बसा इतिहास हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में गूँजे एक ही गान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अयोध्या में राम की मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी में महादेव का आशीष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा में कान्हा की मुस्कान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लखनऊ की बात दिलों पर राज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानपुर की मेहनत, कर्म की उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शहर में दिखता, अपना हिंदुस्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँसी की रानी का अद्भुत बलिदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति की ज्वाला, वीरों का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य की गाथा, साहस की पहचान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान के हाथों में मेहनत की ताकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवान के सीने में देश की हिफाज़त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा की आँखों में ऊँची उड़ान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबीर की वाणी, तुलसी का ज्ञान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की कलम, साहित्य का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति से रोशन हर एक जहान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँवों की मिट्टी, शहरों की रफ़्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई सोच, नया जोश, नया संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास की राह पर अपनी सरकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रदेश में अपने है योगी की धाक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हमारी जड़ें, हमारी पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ के मुकुट का गौरव महान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी से उठे हैं, माटी से जुड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चुनौती को देंगे नया आयाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर इसका मान बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई ऊँचाइयों तक इसे ले जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में गूँजे प्रदेश का नाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्व से कहो, पूरे सम्मान से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कहो, पूरे अभिमान से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ की जय, है हमारा मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर प्रदेश, हमारी शान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बृजेश उपाध्याय लक्ष्य
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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