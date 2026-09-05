इस छाँव में भी तो दिल के पुष्प खिलें

ग़म के आँचल के दो कोने

इक तेरे लिए इक मेरे लिए

आ कि इस आँचल को पकड़

चल हम तुम दोनों साथ जियें

ग़म के आँचल...।

कहीं तो थोड़ी छाँव मिले

ज़रा अपनेपन का भाव मिले

ना ख़ुशी तो ग़म की छाँव सही

इस छाँव में भी तो दिल के पुष्प खिलें

वो छाँव सुकून वाला होगा

कभी जग का मन ना काला होगा

ना होंगे झूठी उम्मीदों के दीये

बस ग़म की मखमली धूप ही अपने लिए

आ मुस्कुरा कर इस जीवन का

लें तुम और मैं आनंद प्रिये

ग़म के आँचल...।

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एक घंटा पहले