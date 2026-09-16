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हम तुम्हें खुशामदीद लिखते हैं

brahmanand gupta

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                            हम तुम्हें खुशामदीद लिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी खुशामदी से पाया है तुम्हें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अलविदा नहीं लिखूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तदवीर की रोशनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तकदीर की तस्वीर हो तूम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदासीन कंधों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत रीढ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बता ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलविदा कैसे लिखूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम समय तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाता है विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनर्जन्म होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी अलविदा नहीं कहुंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल दूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ-साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे प्राण के साथ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलविदा कैसे कह सकता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी महक फूल से जुदा हुई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद से चांदनी, तारों से रोशनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों से प्रवाह, हवा से वेग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों शिव के शून्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की डमरु से निकलने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाद के सत्यम शिवम सुंदरम हैं हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अलविदा होते, न जुदा होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुशामदीद हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलविदा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे वजूद बनकर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसो में रमती हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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