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जंग मैं कुदरत और आदमी

brahmanand gupta

brahmanand gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आदमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कुदरत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी की चाहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंग में जीत की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालिकाना हक की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लड़ रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही जाति के उद्भव से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो चैन मिलेगा उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत के पराभव से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथियारों और औजारों की जीत के टशन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा हो गया है आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत पर जीत का दावा कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतराना, इठलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगरूर होना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी फितरत बन गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगरूर आदमी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवान चढ़ा ली अपनी हसरत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहिए से पैराशूट तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग से एटमी मिसाइल तक—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की नसें सुखाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दिल दुखाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आमादा है आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का चीरहरण करने पर तुला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमानी आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर की नदियों के पीछे पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधा आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबर तक को नहीं छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा को जहरीला कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे में डूबा आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जिद पर अड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूद के ढेर पर खड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालच का चश्मा चढ़ाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हथियारों और औजारों पर धार चढ़ाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत को काटने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी जेबें भरने में लगा है आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जात का भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सगा नहीं रहा आदमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत की करवट से बेखौफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदम की संताने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पलटते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कराहने लगती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कुदरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस टूट-फूट की भरपाई करने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आदमी की शामत आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा भागने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा हाँफने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्नत में भी आसरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहन्नुम में भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूस्खलन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनामी, भूकंप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ज्वालामुखी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्लोबल वार्मिंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रीनहाउस प्रभाव—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तक बचाएगा आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सुख?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सार्स हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्फ्लूएंजा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाइन फ्लू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कोरोना वायरस—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ का नहीं मिला कोई क्लू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी की साँस फूल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस टूट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की बेचैनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कयामत बरपाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी की साइंस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत पर हुकूमत चलाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आदमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कुदरत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत की जंग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत किसकी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तय करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी के हाथ में नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ब्रह्मानंद गुप्ता 'ब्रह्मपाद'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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