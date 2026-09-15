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विवेक का महाप्रस्थान

binoy mb

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            विवेकी बनने की ठानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा के लिए निकला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी जल्दी में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमालाप करती बिल्लियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र क्या पड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक ने वहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बंद कर लीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी मुश्किल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र हटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नानस्थल पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपकलियों की प्रणय-क्रीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिख गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिसलकर गिर पड़ा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दृश्य-दुर्भाग्य को पार कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा में लीन हुआ ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक मच्छर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेसुरा गीत गाता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा चुम्बन जड़ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो वह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तिभाव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना योगदान देने आया हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा समाप्त हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं घर लौट आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गंदा समुद्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वार की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उफनता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लहरों की आवाज़ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर का सारा विवेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँपकर भाग गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्या बचा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न विवेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वैराग्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भक्ति...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भावना बची है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक-ठाक भावना नहीं!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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