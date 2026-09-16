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तीन गीत

binoy mb

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                            नींद के अँधियारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं पड़ा हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रब की तकबीर की ध्वनियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पुकार जगाती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें खुलीं तो देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मक्का का अद्भुत नज़ारा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों को शीतल करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदीना भी देखा मैंने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(नींद के अँधियारों में...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान और आलस ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोग की असीम तृष्णाओं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर से जकड़ लिया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सारे जीवन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब निर्मल जल-सा पावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध हवा-सा समृद्ध हुआ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्गिक सुगंध को पीकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अर्थ समझ पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपनी रूह की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू को पहचान लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(नींद के अँधियारों में...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाले के भीतर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे के बीच भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय और मस्तिष्क की गहराइयों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की शीतलता भर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य-विस्मय बन जाने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनम्रता के क्षण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का अँधेरा मिट गया...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा के सूरज की धूप में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदनी को पहचान लिया...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(नींद के अँधियारों में...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
2. माप्पिला-गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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ऐ मेरी प्यारी, फूल-सी दुलारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की आनंद-झील की निर्मल मोती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काजल से आँखें सजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर बिंदी लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पिंजरे में बंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तड़पती तोता तू ही है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(ऐ मेरी प्यारी...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे सौंदर्य को एक साथ समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश के बादल-पुष्प-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर खिली हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलाब की पंखुड़ी तू;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन, हाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सहना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी नियति बनी है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(ऐ मेरी प्यारी...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचयिता के दिल की करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अहद के खुले हृदय से निकली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग की मधुर धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दोनों एक सुर में मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षण जन्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छायादार वृक्ष तू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी, अँधेरे में जलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीपक है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्वयं को भीतर-ही-भीतर जलाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली बत्ती भी तू ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(ऐ मेरी प्यारी...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
3. मौन के लिए एक गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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विषाद की बेसुरी करुण पुकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर वीणा की टूटी हुई तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात मैं जागता पड़ा रहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एकांत झील के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मौन, मेरे सहोदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही तो रहता है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(विषाद की बेसुरी...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उषा-संध्या और तपती दोपहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासे तिनके-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी के प्रचंड प्रहारों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं टूटकर नहीं गिरता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे मूकता, सुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की कोख से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ बनकर तूने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें जो ताप उतारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की अग्नि से आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अडिग खड़ा हूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(विषाद की बेसुरी...)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हृदय-आँगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकी जलता हुआ सूरज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धूप में पिघलती चाँदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चेतना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं दूर बिछुड़ गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे उस साथी, हे मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी खोई हुई स्मृतियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बाँसुरी आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना स्वर खोजती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(विषाद की बेसुरी...)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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