ऐ स्वतंत्रता! कितना भारी शब्द हो तुम!

स्वतंत्र होकर कुछ कहने में भी डर लगता है, आख़िर शब्द क्यों बेड़ियों में बदल जाते हैं?

मन के भीतर जो कुछ है, उसे कर नहीं पाते, इच्छाएँ मौन की दीवारों से सटकर रह जाती हैं।

स्वतंत्रता मानो दो अक्षरों का भारी बोझ है, उसे ढोते हुए अपना ही तन काँप उठता है।

विचारों की रखवाली भी भय करने लगता है, सपने तक नींद में छिपकर जीने लगते हैं।

जब कहे जा सकने वाले सारे शब्द भीतर सिमट जाते हैं, तब ख़ामोशी स्वयं चीख़ उठती है।

ऐ स्वतंत्रता! कितना भारी शब्द हो तुम! तुम्हारा उच्चारण करने से भी जीभ क्यों डरती है?

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago