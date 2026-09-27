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साहित्य : मेरी रॉकेट प्रयोगशाला

binoy mb

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            साहित्य मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रॉकेट उड़ाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(हस्तमैथुनी) प्रयोग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ही पलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामयाबी मिल जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह कविता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईंधन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई दिनों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाते रहना पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह उपन्यास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा-सा मॉडल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लघुकथा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे प्रसवित करना पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह आलोचना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी इस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजनात्मक अश्लीलता का रहस्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा भी दिलचस्पी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र ग्रंथ नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खुली किताब है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हर पन्ने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे रॉकेट-प्रक्षेपण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के प्रयोगों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निःश्वास-धुएँ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंध तैरती रहती है!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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