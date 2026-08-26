नतमस्तक खड़ा रहूँगा!”

“इस अधिकार-वैभव के शिखर पर,

धन के निकट भी सिर झुकाने को तैयार नहीं;

पर अहंकारी सौन्दर्य के सान्निध्य में,

हर प्रकार से टोपी उतारकर

नतमस्तक खड़ा रहूँगा!”

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एक घंटा पहले