गीत: बेआस जीवन की सरहद पर

रहमत के नाम पे मिलती रही, बस सज़ाओं की सौगात मुझे, बेख़बर-सी इस ज़िंदगी ने, छीन लिया हर ख़्वाब मुझे।

जिस्म ठहर गया ख़ामोशी में, उम्मीदें बिखरीं धूलों में, निष्फल सपनों की परछाईं, भटक रही है साँसों में।

मुखड़ा: कहाँ ले चली ये ज़िंदगी, किस मोड़ पे आकर ठहर गई? न कोई कल है, न कोई राह, हर सुबह अतीत में ढल गई।

भविष्य कहीं खो गया मेरा, अतीत ने वर्तमान निगल लिया, वक़्त की डगमगाती मेड़ पर, जीवन ने संतुलन खो दिया।

अंतरा: कुछ ख़्वाब थे जो पलकों पर, ओस की बूँदों-से ठहरे थे, कुछ अरमान थे सीने में, जो साँसों के संग बिखरे थे।

अब मौन की सूनी वीणा पर, दर्द की धुन बजती रहती है, राख हुए अरमानों में भी, एक रूह कहीं जीती रहती है।

समापन: न मुक्ति मिली, न दंड टला, न जीवन का अर्थ मिला, बीते कल की अंधी सुरंग में, मेरा आज कहीं खो गया।

फिर भी किसी अनजानी धुन में, जीवात्मा मेरी गुनगुनाती है, टूटे हुए इस जीवन में भी, एक अधूरी आस जगाती है...!

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले