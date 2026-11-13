एक अनचाहा गीत(एक पुरुषसत्तावादी की दृष्टि से)

बिना आँखों वाली एक औरत ने कहा, औरत को काजल नहीं लगाना चाहिए।

बिना कानों वाली एक औरत ने कहा, औरत पर झुमके अच्छे नहीं लगते।

कटी हुई नाक वाली एक औरत ने कहा, औरत के लिए नथनी का क्या लाभ!

बिना पैरों वाली एक औरत ने कहा, औरत को पायल की क्या जरूरत!

झड़ चुके बालों वाली एक औरत ने कहा, औरत की सुंदरता के लिए बाल जरूरी नहीं!

तब बिना सिर वाली औरत ने क्या कहा? कैसा सवाल है, मूर्ख! इस दुनिया में औरतों के पास सिर ही कहाँ होता है?!

बल्कि इस दुनिया में सबके सब सिरविहीन हैं!

बच्चे को जन्म देने, उसे स्तनपान कराकर पालने के सिवा, आखिर औरत किस काम की है?

तानना तानना तानिनारो, तानना तानिना तिन्तिनारो...!

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एक घंटा पहले