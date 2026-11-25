दुविधाओं के पार

टूटा था अर्जुन सा धनुर्धर भी रण में,

छूटा था गाण्डीव कर से क्षण भर में।

उदास हताश निराश मन,

भक्ति शक्ति विहीन तन।

क्या पाऊंगा अपने खो कर,

क्या जीतूंगा अशांत हो कर।

कैसे माथ धरूंगा यह रक्त चंदन,

कैसे सुन सकूंगा यह महा क्रदन।

रोष भर, फिर बैठ गया रथ पर,

क्यों माधव कुछ ना दे रहे उत्तर।

तुम्हें सुन रहा हूं पार्थ अभी मैं,

अति धीर धर फिर माधव बोले।

विषाद, शंका, हृदय की दुर्बलता त्याग,

भविष्य की चिंता छोड़, ना रण से भाग।

वर्तमान ही सत्य है,

चिंता करना व्यर्थ है।

कर्म किए जा बस अपना,

प्रभु पर छोड़ हर इक सपना।

जय पराजय, परिणाम की ना चिंता कर

ना छोड़ समर यह, अब केवल युद्ध कर।

हे पार्थ,

मरण से भी है अपकीर्ति बड़ी,

निष्काम कर्म की है अब घड़ी।

धर्म क्षत्रिय का तू निभा,

दुविधाओं पर विजय पा।

-बीना राजन मिश्रा

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47 मिनट पहले