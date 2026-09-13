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यज्ञ व हवन

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            यज्ञ,वेदवर्णित,धार्मिक अनुष्ठान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया जाता,  मनोकामना मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदमंत्रयुक्त 'स्वाहा', ईश्वरस्तुति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवन सामाग्री,दी जाती देवाहूति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशानिर्धारित देवो का आह्वान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशिष्ट देव    पाते यज्ञ सम्मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋत्विक,दक्षिणा,का अनुपालन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्निहोत्री विधा, मंत्र संचालन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधीय वानस्पति घी संयुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवन सामाग्री      होता प्रयुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशिष्ट लकड़ियां बनती संविधा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि आहुति की वैदिक विधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार, बुराई की दे आहूति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि से होती उर्जा की पूर्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव जीवन    भी  एक यज्ञ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वांस आहुति    होती हर पल ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ वेदी से निकलता धूम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वातावरण जब  लेता   चूम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषाणु मुक्त  होकर हवायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग दुख को     दुर भगायें ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ हवन मे   होता है अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़े जाते नही एक सा मंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ मे हवन रहता सम्मिलित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संत निर्देशित लिए लोकहित ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवन ,यज्ञ का छोटा स्वरूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकहित नही व्यैक्तिक रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्निदेव को दी जाती  हवि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बने रहे सरंक्षक   और अवि।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संत दिग्दर्शन नही आवश्यक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं हवन कर सकता याचक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कर्मकांड, शुद्धिकरण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनात्मक उर्जा   के वरण का ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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