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वाराणसी,बनारस व काशी

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            पृथ्वी का अद्भुत भूखंड,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवमय है जिसका हर कालखंड।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधीनस्थ शिव के मापदंड,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवनि, अंबर और मार्तंड।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-त्रिशूल पर जो धारित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराणों में है उच्चारित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविमुक्त और अविनाशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीनतम शहर है काशी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श-रत्न कहें या पारस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपर्कित होते ही बनारस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्निहित गुण आते निखर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छू लेता हर शख़्स शिखर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ गंगे हर जगह पवित्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनदायिनी, जैविक मित्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी में हो उत्तर-वाहिनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल यहीं हैं मोक्षदायिनी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी रूप अध्यात्म-दात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोक्ष, ज्ञान, भक्ति की धात्री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत, संस्कृति और संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी में पाते हैं प्रसार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी-क्षेत्र होते ही शुरू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर व्यक्ति हो जाता 'गुरु'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबोधन का आम सलीका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध-प्रेम में रहता टिका।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनारस भरता अलग ही रस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाते नीरस भी सरस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनारसीपन का जुटते अंश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्हड़पन का लगता डंश।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ेंकू, फ़क्कड़, हवाबाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनारसी का अल्हड़ अंदाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय-पान के बनते भुक्खड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह में पान, हाथ में कुल्हड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोड़, अड्डा या हो नुक्कड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में आते चाय का कुल्हड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपदेश की केतली खुल जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थेथरोलॉजी की चीनी घुल जाती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरस्वती होतीं जिह्वा सवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी बनती दर्शन की धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों ही चाय हलक तक जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पान की पीक बाहर आए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदी, ट्रंप करते शीर्षासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी भरता स्थानीय शासन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली बहस होती यहाँ आम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बढ़े, क्यों घटे दाम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलते बनारस और काशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग लगती अब वाराणसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति, अल्हड़पन दोनों गुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर में लोगों का हुजूम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थयात्री और व्यवसायी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या देश-विदेश के अध्येता-ध्यायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजस्व-संग्रह, रोज़गार-सृजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार का बना मुख्य विज़न।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्हड़पन, अध्यात्म ख़तरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो रहा विकास के गजरे में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाट अशांत, चौड़ी गलियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाराणसी ने काशी की उड़ाईं धज्जियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— विजय बहादुर तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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