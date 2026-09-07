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तन्हाई का शोर

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            हुयी गौण जीवन - वृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच गई याद और स्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की जब आती आँधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही नही जाती गाँठे बांधी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुस्मरणों के बन्धन,पुरजोर दबाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै याद मिटाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखता जब झरोखे ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों से बंध जाती डोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दफने  अनमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फड़फड़ाते यादों के पन्ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत के इन  उथल-पुथल से, मैं घबरा जाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै याद मिटाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दी हुई , तेरी एकाकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेबाकी की देती झांकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींच लेता मन तेरी ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीखती तन्हाई का शोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंगी,बहरी गृहमहफ़िल को शायरी सुनाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं याद मिटाता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक एक कर छुटे सहारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठ गए हम , उम्र से हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में रखकर तेरा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता डर, जब होती शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज डूबते घर पे मै, ताला लटकाता हूँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै याद मिटाता हूँ ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकीपन बन गया प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न गम मनाता हूँ  न  जश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा रहता      चौबारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता बस   तेरे बारे में  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आदाये सितारों को रोज बताता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै याद मिटाता  हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चर्ममर्र करते ये दरख्त दरवाजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुटते तारों के नखड़े और नाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुगनूओं की चमक, झींगुरी आवाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शाम उठते, तन्हाई के जनाजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुटती सांसों से धड़कन को पल पल बचाता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै याद मिटाता  हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की पोटली ले  सोता सिरहाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्दों को ओढ़ लेता  चादर के बहाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने देते  खुली पलकों  को  ताने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निंद छोड़ लगे हैं  आँसू बहाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुमते वृतचित्र को मैं रोक नहीं पाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं याद मिटाता हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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