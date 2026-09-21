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नंगा नाच रही महंगाई

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

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                            मंदी का छा रहा तिमिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुद्रा का गया भाव गिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीडीपी पर बढ़ा दबाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ गए वस्तुओं के भाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खरीदारी,बचत में कमी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समेकित-महंगाई का भूचाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्यों में अनवरत उछाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वस्तु चली तेल की चाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है आम जन का बुरा हाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दलाल चाटते खूब मलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफ्तखोरी, कहीं कर-भार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्महीनता के ये पैरोकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रष्टाचार बैठा बन भस्मासुर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को जलाने को आतुर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं मोहिनी रूप अपनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती नहीं सेवा सरकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरम पर है बेरोजगारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेरोजगारों की सिसकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सुनते मंत्री-अधिकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्वासनों से झूठी भरपाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पांच साल पर आते मदारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाने करतब बारी-बारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेताओं की गिरगिटी भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रजातंत्र का नग्न तमाशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीर-हरण खुद करते कन्हाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगाई में सुन 'मन की बात',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल पर लगता है आघात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरे आश्वासन, झूठ, प्रपंच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा इनसे हर दल का मंच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफ्त रेवड़ियों की बन आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी-आजादी दे नारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अराजकता को जा रहा संवारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिजनवाद का भौकाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म मिल ठोकें ताल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत-अधिकोष न जाए गुर्राई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च रुपया, पाई कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगा नाच रही महंगाई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
– बिजय बहादुर तिवारी '
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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